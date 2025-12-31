Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruchdiebstahl in der Humboldtstraße

Hagen (ots)

Am Dienstag, 30.12.2025, brachen unbekannte Täter zwischen ca. 08:30 und 21:00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Humboldtstraße in Hagen ein. Die betreffende Wohnung befindet sich im Dachgeschoss. Hierfür wurde die Wohnungseingangstür mit einem Werkzeug aufgehebelt. Anschließend wurden durch den/die Täter die Wohnräumlichkeiten durchwühlt und durchsucht. Es wurden zwei Koffer entwendet. In diesen befand sich unter anderem Bargeld in einem fünfstelligen Eurobereich. Der/ die Täter konnten das Haus unerkannt wieder verlassen. Wer kann Hinweise zu dem Einbruch geben? (Kli.)

