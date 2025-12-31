PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruchdiebstahl in der Humboldtstraße

Hagen (ots)

Am Dienstag, 30.12.2025, brachen unbekannte Täter zwischen ca. 08:30 und 21:00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Humboldtstraße in Hagen ein. Die betreffende Wohnung befindet sich im Dachgeschoss. Hierfür wurde die Wohnungseingangstür mit einem Werkzeug aufgehebelt. Anschließend wurden durch den/die Täter die Wohnräumlichkeiten durchwühlt und durchsucht. Es wurden zwei Koffer entwendet. In diesen befand sich unter anderem Bargeld in einem fünfstelligen Eurobereich. Der/ die Täter konnten das Haus unerkannt wieder verlassen. Wer kann Hinweise zu dem Einbruch geben? (Kli.)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 09:35

    POL-HA: Mann leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamte bei Einsatz in der Innenstadt

    Hagen-Mitte (ots) - Ein 42-jähriger Mann leistete am Montagnachmittag (29.12.2025) in der Innenstadt bei einer Personalienfeststellung Widerstand und griff Polizeibeamte an. Weil eine Bekannte des Mannes zuvor ohne gültigen Fahrschein Bus gefahren war, wurden die Beamten gegen 16.30 Uhr zur Feststellung ihrer Personalien zur Bushaltestelle "Schwenke" gerufen. Der ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 07:57

    POL-HA: Fußgänger zeigt Polizisten den Mittelfinger und erhält Anzeige

    Hagen-Mitte (ots) - Ein 38 Jahre alter Fußgänger befand sich in der Nacht auf Dienstag (30.12.2025) um etwa 3.10 Uhr am Graf-von-Galen-Ring und erblickte vom Gehweg auf Höhe des ZOB eine Streifenwagenbesatzung. Daraufhin zeigte er den Beamten den Mittelfinger. Die Einsatzkräfte sprachen den Fußgänger an und konfrontierten ihn mit dem Vorwurf, den er dementierte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren