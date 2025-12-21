Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unfallverursacher flüchtet

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Gleisweg;

Unfallzeit: 19.12.2025, zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer am Gleisweg in Heek. Auf dem Parkplatz eines Discounters hatte er am Freitagnachmittag zuvor einen grauen Passat angefahren und hinten links beschädigt. Der Wagen hatte dort zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr gestanden.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell