PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unfallverursacher flüchtet

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Gleisweg;

Unfallzeit: 19.12.2025, zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer am Gleisweg in Heek. Auf dem Parkplatz eines Discounters hatte er am Freitagnachmittag zuvor einen grauen Passat angefahren und hinten links beschädigt. Der Wagen hatte dort zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr gestanden.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 11:53

    POL-BOR: Gronau - Heuballen fällt von Traktoranhänger - Pkw beschädigt, Verursacher flüchtig

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Hagelsweg; Unfallzeit: 20.12.2025, 15.55 Uhr; Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr auf dem Hagelsweg in Gronau zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein von einem Traktoranhänger herabfallender Heuballen beschädigte einen Pkw erheblich. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:51

    POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher fährt davon

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Königstraße; Unfallzeit: 20.12.2025, zwischen 14.20 Uhr und 14.45 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Königstraße in Gronau. Am Samstagnachmittag, zwischen 14.20 Uhr und 14.45 Uhr, hatte er auf dem Parkplatz eines Supermarktes zuvor einen grauen VW Golf angefahren und hinten rechts beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:50

    POL-BOR: Gronau - Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Kleine Brookstraße; Tatzeit: zwischen 19.12.2025, 16.30 Uhr und 20.12.2025, 00.15 Uhr; In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag an der Kleine Brookstraße in Gronau. Der Bewohner hatte sein Haus am Freitagnachmittag verlassen und kehrte gegen kurz nach Mitternacht zurück. Dabei stellte er fest, dass Unbekannte in das Wohnhaus eingedrungen waren und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren