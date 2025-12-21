PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher fährt davon

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Königstraße;

Unfallzeit: 20.12.2025, zwischen 14.20 Uhr und 14.45 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Königstraße in Gronau. Am Samstagnachmittag, zwischen 14.20 Uhr und 14.45 Uhr, hatte er auf dem Parkplatz eines Supermarktes zuvor einen grauen VW Golf angefahren und hinten rechts beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 11:50

    POL-BOR: Gronau - Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Kleine Brookstraße; Tatzeit: zwischen 19.12.2025, 16.30 Uhr und 20.12.2025, 00.15 Uhr; In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag an der Kleine Brookstraße in Gronau. Der Bewohner hatte sein Haus am Freitagnachmittag verlassen und kehrte gegen kurz nach Mitternacht zurück. Dabei stellte er fest, dass Unbekannte in das Wohnhaus eingedrungen waren und ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:48

    POL-BOR: Gescher - Einbruch in Physiopraxis scheitert

    Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Katharinenstraße; Tatzeit: zwischen 15.12.2025, 20.00 Uhr und 19.12.2025, 14.45 Uhr; In eine Physiopraxis einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Katharinenstraße in Gescher. Am Freitagnachmittag wurden Hebelspuren an drei Fenstern der Praxis festgestellt. Die Fenster befinden sich an der Gebäudeseite zur Straße Am Davos. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Täter ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:46

    POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Welfenstraße; Unfallzeit: 20.12.2025, zwischen 18.15 Uhr und 19.15 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Am Samstagabend hatte er auf dem Parkplatz eines Supermarkes an der Welfenstraße zuvor ein weißes Mini Cabrio angefahren und beschädigt. Die Halterin hatte ihren Wagen um 18.15 Uhr abgestellt. Als sie eine Stunde später ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren