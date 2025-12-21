Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher fährt davon

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Königstraße;

Unfallzeit: 20.12.2025, zwischen 14.20 Uhr und 14.45 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Königstraße in Gronau. Am Samstagnachmittag, zwischen 14.20 Uhr und 14.45 Uhr, hatte er auf dem Parkplatz eines Supermarktes zuvor einen grauen VW Golf angefahren und hinten rechts beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell