POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher fährt davon
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Königstraße;
Unfallzeit: 20.12.2025, zwischen 14.20 Uhr und 14.45 Uhr;
Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Königstraße in Gronau. Am Samstagnachmittag, zwischen 14.20 Uhr und 14.45 Uhr, hatte er auf dem Parkplatz eines Supermarktes zuvor einen grauen VW Golf angefahren und hinten rechts beschädigt.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell