POL-BOR: Gescher - Einbruch in Physiopraxis scheitert

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Katharinenstraße;

Tatzeit: zwischen 15.12.2025, 20.00 Uhr und 19.12.2025, 14.45 Uhr;

In eine Physiopraxis einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Katharinenstraße in Gescher. Am Freitagnachmittag wurden Hebelspuren an drei Fenstern der Praxis festgestellt. Die Fenster befinden sich an der Gebäudeseite zur Straße Am Davos. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Täter offenbar, die Fenster mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Praxis gelang jedoch nicht. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagabend und Freitagmittag.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Katharinenstraße / Straße Am Davos beobachtet hat oder sonstige Hinweise zu dem versuchten Einbruch geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Ahaus unter der Telefonnummer (02561) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

