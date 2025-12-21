PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unbekannte brechen in Haus ein

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Nelkenweg;

Tatzeit: 20.12.2025, zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am Samstagnachmittag am Nelkenweg in Ahaus. Der Geschädigte hatte das Haus gegen 16:00 Uhr verlassen und kehrte gegen 17:35 Uhr zurück. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass die Terrassentür offenstand. Zudem befanden sich frische Schuhabdruckspuren im Wohnzimmer. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu dem Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie offenbar das Gebäude. Entwendet wurde nach Angaben des Geschädigten eine Spieleisenbahn aus dem Kellergeschoss im Wert von etwa mehreren hundert Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260 entgegen. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

