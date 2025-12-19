POL-BOR: Bocholt - Scheibe vom Auto eingeschlagen

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Bönninghausenweg; Unfallzeit: 18.12.2025, zwischen 07.30 Uhr und 08.20 Uhr; Einen geparkten Mercedes angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstagmorgen in Bocholt. Die V-Klasse stand zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz am Bönninghausenweg, unmittelbar an dem dortigen Hallenbad. Der Unfallverursacher beschädigt den Wagen an der rechten Seite und flüchtete, ohne ...

