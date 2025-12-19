POL-BOR: Bocholt - Scheibe vom Auto eingeschlagen
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Barloer Weg;
Tatzeit: 18.12.2025, zwischen 12.40 Uhr und 21.30 Uhr;
Die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen und ein Paket entwendet haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Der Wagen stand auf dem Parkplatz am Krankenhaus in Bocholt, als er von den Unbekannten beschädigt wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)
