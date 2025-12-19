Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Von-Galen-Straße;

Tatzeit: zwischen 17.12.2025, 17.00 Uhr und 18.12.2025, 04.45 Uhr;

Widerrechtlich in ein Firmenfahrzeug eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem geparkten Fahrzeug und entwendeten Werkzeuge. Der Wagen stand zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen an der Von-Galen-Straße.

Wer hat verdächtige Feststellungen im Bereich der Von-Galen-Straße gemacht? Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

