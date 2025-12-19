PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf Parkplatz

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Roonstraße;

Unfallzeit: 18.12.2025, zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr;

Einen schwarzen Seat Ibiza angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Beschädigt wurde der Pkw zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Roonstraße. Daraufhin flüchtete der Unfallverursacher, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise können an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 gegeben werden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

