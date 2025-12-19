POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf Parkplatz
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Roonstraße;
Unfallzeit: 18.12.2025, zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr;
Einen schwarzen Seat Ibiza angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Beschädigt wurde der Pkw zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Roonstraße. Daraufhin flüchtete der Unfallverursacher, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise können an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 gegeben werden. (jh)
