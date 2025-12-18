Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Diebstahl aus Firmenfahrzeug - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Legden (ots)

Tatort: Legden, Zur Dinkel;

Tatzeit: zwischen 17.12.2025, 18.30 Uhr und 18.12.2025, 06.20 Uhr;

In der Nacht zum Donnerstag kam es auf einem Firmengelände an der Straße Zur Dinkel in Legden zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem umzäunten Firmengelände einer Schreinerei. Dort beschädigten sie einen abgestellten Lkw, indem sie die Glasscheibe der rechten hinteren Tür einschlugen. Durch die entstandene Öffnung griffen die Täter in den Fahrzeuginnenraum und entwendeten mehrere Werkzeuge. Welche Werkzeuge genau gestohlen wurden und die Höhe des entstandenen Schadens stehen derzeit noch nicht abschließend fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Zur Dinkel in Legden beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell