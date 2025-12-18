PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Metallkiste aufgebrochen

Heek (ots)

Tatort: Heek, Schniewindstraße;

Tatzeit: zwischen 17.12.2025, 16.00 Uhr und 18.12.2025, 05.00 Uhr;

Mehrere Werkzeuge entwendeten bislang unbekannte Täter auf der Schniewindstraße in Heek. In der Nacht zum Donnerstag öffneten die Einbrecher auf der Ladefläche eines Transporters gewaltsam eine verschlossene Metallkiste. Mögliche Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

