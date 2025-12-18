POL-BOR: Heek - Metallkiste aufgebrochen

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Bockhorn; Tatzeit: 17.12.2025, zwischen 10.00 Uhr und 20.45 Uhr; In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Ahaus. Am Mittwoch zwischen 10.00 Uhr und 20.45 Uhr drangen sie gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten an der Straße Bockhorn ein. Sie durchwühlten das gesamte Gebäude. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Unbekannten Beute ...

