POL-BOR: Heek - Metallkiste aufgebrochen
Heek (ots)
Tatort: Heek, Schniewindstraße;
Tatzeit: zwischen 17.12.2025, 16.00 Uhr und 18.12.2025, 05.00 Uhr;
Mehrere Werkzeuge entwendeten bislang unbekannte Täter auf der Schniewindstraße in Heek. In der Nacht zum Donnerstag öffneten die Einbrecher auf der Ladefläche eines Transporters gewaltsam eine verschlossene Metallkiste. Mögliche Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (sb)
