Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - In Wohnhaus eingebrochen

Reken (ots)

Tatort: Reken, Hubertustal;

Tatzeit: 17.12.2025, zwischen 13.00 Uhr und 18.30 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher verschafften sich Mittwoch über Tag gewaltsam Zutritt zu dem Haus am Hubertustal. Ob sie etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell