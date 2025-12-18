PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - In Wohnhaus eingebrochen

Reken (ots)

Tatort: Reken, Hubertustal;

Tatzeit: 17.12.2025, zwischen 13.00 Uhr und 18.30 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher verschafften sich Mittwoch über Tag gewaltsam Zutritt zu dem Haus am Hubertustal. Ob sie etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 09:15

    POL-BOR: Bocholt - Geparktes Auto beschädigt

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Hitzestraße; Unfallzeit: 17.12.2025, zwischen 12.10 Uhr und 12.20 Uhr; Einen weißen Mercedes beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Wagen parkte am Mittwochmittag zwischen 12.10 Uhr und 12.20 Uhr an der Hitzestraße. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 14:17

    POL-BOR: Borken - Unbekannter zerkratzt Auto

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Ahauser Straße; Tatzeit: zwischen 14.12.2025, 18.00 Uhr und 15.12.2025, 09.00 Uhr; Einen roten VW ID 4 mutwillig beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Borken. Das Elektroauto stand zwischen Sonntagabend und Montagmorgen angeschlossen an eine Ladesäule der Ahauser Straße. Der Unbekannte zerkratzte den Lack des Fahrzeugs mit einem unbekannten Gegenstand rundherum. Es entstand ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 14:16

    POL-BOR: Bocholt - In Grundschule eingebrochen

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Kurfürstenstraße; Tatzeit: zwischen 11.12.2025, 18.00 Uhr und 12.12.2025, 07.00 Uhr; In den Keller einer Grundschule eingebrochen sind bislang unbekannter Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam Zutritt in das Innere des Schulgebäudes durch eine Kellertür. Dort entwendeten sie ein Gartengerät. Die Polizei sucht Zeugen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren