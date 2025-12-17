Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Grundschule eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kurfürstenstraße;

Tatzeit: zwischen 11.12.2025, 18.00 Uhr und 12.12.2025, 07.00 Uhr;

In den Keller einer Grundschule eingebrochen sind bislang unbekannter Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam Zutritt in das Innere des Schulgebäudes durch eine Kellertür. Dort entwendeten sie ein Gartengerät.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

