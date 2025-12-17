POL-BOR: Gronau - Unbekannte brechen in Arztpraxis ein
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Agathastraße;
Tatzeit: zwischen 16.12.2025, 20.30 Uhr und 17.12.2025, 07.25 Uhr;
Gewaltsam in eine Arztpraxis eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Einbrecher brachen ein Fenster der Arztpraxis an der Agathastraße auf und betraten die Räumlichkeiten. Dort durchwühlten sie sämtliche Schubladen und entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell