PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannte brechen in Arztpraxis ein

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Agathastraße;

Tatzeit: zwischen 16.12.2025, 20.30 Uhr und 17.12.2025, 07.25 Uhr;

Gewaltsam in eine Arztpraxis eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Einbrecher brachen ein Fenster der Arztpraxis an der Agathastraße auf und betraten die Räumlichkeiten. Dort durchwühlten sie sämtliche Schubladen und entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 15:27

    POL-BOR: Borken - Metallstange verloren / Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, Landwehr; Unfallzeit: 16.12.2025, 08:00 Uhr; Über eine auf der Fahrbahn liegende Metallstange gefahren ist ein Autofahrer am Dienstagmorgen in Borken. Der 37-jährige Borkener fuhr mit seinem Pkw auf der Landwehr in Richtung Heiden, als er ein lautes Geräusch hörte. Nachdem er anhielt und seinen Wagen begutachtete, stellte er ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 14:23

    POL-BOR: Rhede - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten aus Rhede

    Rhede (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 40-Jährigen aus Rhede wird hiermit zurückgenommen. Der Mann ist wohlauf und hält sich Ermittlungen zufolge freiwillig im Ausland auf. Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich des Bildes zu verzichten ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 13:41

    POL-BOR: Bocholt - Fünf Unbekannte nach Raub geflüchtet

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, An der Königsmühle; Tatzeit: 14.12.2025, 18.20 Uhr; "Raub am Aasee in Bocholt!" - so lautete am Sonntagabend ein Funkruf der Leitstelle an die Bocholter Polizeistreifen. Vor Ort eingetroffen stellte sich folgender Sachverhalt dar: Ein 31-jähriger Bocholter hatte gegen 18.20 Uhr auf einer Bank in der Nähe des Bocholter Yachtclubs gesessen. Plötzlich näherten sich fünf unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren