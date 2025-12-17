POL-BOR: Gronau - Unbekannte brechen in Arztpraxis ein

Rhede (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 40-Jährigen aus Rhede wird hiermit zurückgenommen. Der Mann ist wohlauf und hält sich Ermittlungen zufolge freiwillig im Ausland auf. Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich des Bildes zu verzichten ...

