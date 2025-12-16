Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten aus Rhede

Rhede (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 40-Jährigen aus Rhede wird hiermit zurückgenommen. Der Mann ist wohlauf und hält sich Ermittlungen zufolge freiwillig im Ausland auf. Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild aus den Online-Bereichen zu löschen. Die dazugehörige Meldung ist inzwischen aus dem Presseportal entfernt worden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell