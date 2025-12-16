PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mitarbeiter stellen Ladendieb

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Auf der Sunhaar;

Tatzeit: 15.12.2025, 15.55 Uhr;

Einen Ladendieb aufhalten konnten zwei Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes am Montagnachmittag in Gronau. Zuvor entwendete der 29-jährige Beschuldigte Ware aus dem Discounter an der Straße Auf der Sunhaar und flüchtete zu Fuß. Zwei Angestellte hatten den Diebstahl beobachten können und rannten dem Dieb hinterher. Sie stellten ihn unweit der Filiale und alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

