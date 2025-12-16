Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bargeld aus Lokal entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Mühlenmathe;

Tatzeit: 15.12.2025, zwischen 02.00 Uhr und 12.30 Uhr;

In ein Ladenlokal eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Einbrecher verschafften sich am Montag zwischen 02.00 Uhr und 12.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Objekt an der Mühlenmathe. Dort entwendeten sie Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell