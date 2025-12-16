PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Gronau - Bargeld aus Lokal entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Mühlenmathe;

Tatzeit: 15.12.2025, zwischen 02.00 Uhr und 12.30 Uhr;

In ein Ladenlokal eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Einbrecher verschafften sich am Montag zwischen 02.00 Uhr und 12.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Objekt an der Mühlenmathe. Dort entwendeten sie Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

