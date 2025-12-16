PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Bocholt - Fünf Unbekannte nach Raub geflüchtet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, An der Königsmühle;

Tatzeit: 14.12.2025, 18.20 Uhr;

"Raub am Aasee in Bocholt!" - so lautete am Sonntagabend ein Funkruf der Leitstelle an die Bocholter Polizeistreifen. Vor Ort eingetroffen stellte sich folgender Sachverhalt dar: Ein 31-jähriger Bocholter hatte gegen 18.20 Uhr auf einer Bank in der Nähe des Bocholter Yachtclubs gesessen. Plötzlich näherten sich fünf unbekannte Männer unbemerkt von hinten und brachten den Bocholter gewaltsam zu Boden. Sie traten den am Boden liegenden 31-Jährigen und entwendeten ihm die Geldbörse und das Handy. Nach der Tat flüchteten die Räuber zu Fuß über die Uhlandstraße. Rettungskräfte brachten den Mann leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Zwei der Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: Beide waren männlich, zwischen 20-25 Jahre alt, circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und Barträger. Zur Tatzeit trug einer der beiden einen schwarzen Mantel der Marke Wellensteyn, dazu eine schwarze Wollmütze, schwarze Handschuhe. Der zweite trug eine schwarze kurze Jacke, eine dunkle Hose, silber-weiße Schuhe. Die beiden Täter sprachen arabisch. Die weiteren Personen konnten nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat die Personengruppe am Aasee beobachtet und kann Angaben dazu geben? Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

