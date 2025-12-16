Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Metallstange verloren

Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Landwehr;

Unfallzeit: 16.12.2025, 08:00 Uhr;

Über eine auf der Fahrbahn liegende Metallstange gefahren ist ein Autofahrer am Dienstagmorgen in Borken. Der 37-jährige Borkener fuhr mit seinem Pkw auf der Landwehr in Richtung Heiden, als er ein lautes Geräusch hörte. Nachdem er anhielt und seinen Wagen begutachtete, stellte er erhebliche Schäden rund um einen Reifen der Karosse fest. Der Schaden wurde mit mehreren tausend Euro angegeben.

Es ist nicht auszuschließen, dass ein vorausfahrendes Fahrzeug das Metallstück geladen hatte und dies auf seiner Fahrt verlor. Den Verlust der Stange muss der Fahrer nicht bemerkt haben. Der Verursacher oder Unfallzeugen werden gebeten, sich bei dem zuständigen Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell