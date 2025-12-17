POL-BOR: Borken - Unbekannter zerkratzt Auto
Borken (ots)
Tatort: Borken, Ahauser Straße;
Tatzeit: zwischen 14.12.2025, 18.00 Uhr und 15.12.2025, 09.00 Uhr;
Einen roten VW ID 4 mutwillig beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Borken. Das Elektroauto stand zwischen Sonntagabend und Montagmorgen angeschlossen an eine Ladesäule der Ahauser Straße. Der Unbekannte zerkratzte den Lack des Fahrzeugs mit einem unbekannten Gegenstand rundherum. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
