Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geparktes Auto beschädigt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Hitzestraße;

Unfallzeit: 17.12.2025, zwischen 12.10 Uhr und 12.20 Uhr;

Einen weißen Mercedes beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Wagen parkte am Mittwochmittag zwischen 12.10 Uhr und 12.20 Uhr an der Hitzestraße. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (jh)

