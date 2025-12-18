PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Wohnhaus

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bockhorn;

Tatzeit: 17.12.2025, zwischen 10.00 Uhr und 20.45 Uhr;

In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Ahaus. Am Mittwoch zwischen 10.00 Uhr und 20.45 Uhr drangen sie gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten an der Straße Bockhorn ein. Sie durchwühlten das gesamte Gebäude. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Unbekannten Beute gemacht haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 09:16

    POL-BOR: Rhede - Durch Keller eingebrochen

    Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Am Forsthaus; Tatzeit: zwischen 12.12.2025, 08.00 Uhr und 17.12.2025, 11.45 Uhr; Durch den Keller in ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Rhede an der Straße Am Forsthaus. Die Einbrecher verschafften sich zwischen vergangenen Freitag und dem gestrigen Mittwoch Zutritt durch eine Kellertür. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke. Zum Zeitpunkt ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 09:16

    POL-BOR: Reken - In Wohnhaus eingebrochen

    Reken (ots) - Tatort: Reken, Hubertustal; Tatzeit: 17.12.2025, zwischen 13.00 Uhr und 18.30 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher verschafften sich Mittwoch über Tag gewaltsam Zutritt zu dem Haus am Hubertustal. Ob sie etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 09:15

    POL-BOR: Bocholt - Geparktes Auto beschädigt

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Hitzestraße; Unfallzeit: 17.12.2025, zwischen 12.10 Uhr und 12.20 Uhr; Einen weißen Mercedes beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Wagen parkte am Mittwochmittag zwischen 12.10 Uhr und 12.20 Uhr an der Hitzestraße. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren