Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Durch Keller eingebrochen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Am Forsthaus;

Tatzeit: zwischen 12.12.2025, 08.00 Uhr und 17.12.2025, 11.45 Uhr;

Durch den Keller in ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Rhede an der Straße Am Forsthaus. Die Einbrecher verschafften sich zwischen vergangenen Freitag und dem gestrigen Mittwoch Zutritt durch eine Kellertür. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell