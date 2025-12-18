Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Lagerhalle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Heek (ots)

Tatort: Heek, Schniewindstraße;

Tatzeit: zwischen 17.12.2025, 19.00 Uhr und 18.12.2025, 06.30 Uhr;

In der Zeit zum Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Schniewindstraße in Heek. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gelände und der Halle. Dabei wurde unter anderem ein Bewegungsmelder im Außenbereich beschädigt. Das Hallentor wurde aus der Verankerung gehoben, zudem wurde eine seitliche Tür aufgebrochen. Im Inneren der Halle wurden mehrere Regale durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Kupfermaterialien, Kabeltrommeln, Kabelringe sowie diverse Werkzeuge, unter anderem der Marke Makita. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Bereits am Sonntagabend wurde im Bereich der Lagerhalle ein gelber Pkw der Marke Seat beobachtet. Das Fahrzeug fiel durch auffälliges Verhalten auf und entfernte sich zunächst, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder in Richtung des Geländes zurück. Es steht jedoch nicht fest, ob dieser Wagen zwingend mit dem Einbruch in Verbindung steht.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schniewindstraße in Heek beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen gelben Seat geben können, sich bei der Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

