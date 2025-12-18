PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Lagerhalle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Heek (ots)

Tatort: Heek, Schniewindstraße;

Tatzeit: zwischen 17.12.2025, 19.00 Uhr und 18.12.2025, 06.30 Uhr;

In der Zeit zum Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Schniewindstraße in Heek. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gelände und der Halle. Dabei wurde unter anderem ein Bewegungsmelder im Außenbereich beschädigt. Das Hallentor wurde aus der Verankerung gehoben, zudem wurde eine seitliche Tür aufgebrochen. Im Inneren der Halle wurden mehrere Regale durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Kupfermaterialien, Kabeltrommeln, Kabelringe sowie diverse Werkzeuge, unter anderem der Marke Makita. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Bereits am Sonntagabend wurde im Bereich der Lagerhalle ein gelber Pkw der Marke Seat beobachtet. Das Fahrzeug fiel durch auffälliges Verhalten auf und entfernte sich zunächst, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder in Richtung des Geländes zurück. Es steht jedoch nicht fest, ob dieser Wagen zwingend mit dem Einbruch in Verbindung steht.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schniewindstraße in Heek beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen gelben Seat geben können, sich bei der Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 09:21

    POL-BOR: Heek - Metallkiste aufgebrochen

    Heek (ots) - Tatort: Heek, Schniewindstraße; Tatzeit: zwischen 17.12.2025, 16.00 Uhr und 18.12.2025, 05.00 Uhr; Mehrere Werkzeuge entwendeten bislang unbekannte Täter auf der Schniewindstraße in Heek. In der Nacht zum Donnerstag öffneten die Einbrecher auf der Ladefläche eines Transporters gewaltsam eine verschlossene Metallkiste. Mögliche Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (sb) Kontakt für ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 09:18

    POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Wohnhaus

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Bockhorn; Tatzeit: 17.12.2025, zwischen 10.00 Uhr und 20.45 Uhr; In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Ahaus. Am Mittwoch zwischen 10.00 Uhr und 20.45 Uhr drangen sie gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten an der Straße Bockhorn ein. Sie durchwühlten das gesamte Gebäude. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Unbekannten Beute ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 09:16

    POL-BOR: Rhede - Durch Keller eingebrochen

    Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Am Forsthaus; Tatzeit: zwischen 12.12.2025, 08.00 Uhr und 17.12.2025, 11.45 Uhr; Durch den Keller in ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Rhede an der Straße Am Forsthaus. Die Einbrecher verschafften sich zwischen vergangenen Freitag und dem gestrigen Mittwoch Zutritt durch eine Kellertür. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke. Zum Zeitpunkt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren