Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

Kreis Borken (ots)

122 km/h statt der maximal erlaubten 70 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über die K11 in Velen. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet.

Nicht nur da: In den zurückliegenden Tagen erfassten die Mitarbeiter an 8 Stellen im Kreis Borken das Tempo von insgesamt 2633 Fahrzeugen. Rund 10 Prozent davon überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Das schlägt sich nieder in 56 Ordnungswidrigkeitsverfahren und 213 Verwarngeldern.

Zu besonders gravierenden Überschreitungen kam es neben dem genannten Fall an folgenden Stellen: Nordkreis - außerorts mit 91 bei maximal erlaubten 50 km/h auf dem Alstätter Brook in Ahaus. Südkreis - innerorts mit 48 bei maximal erlaubten 30 km/h auf dem Südring in Rhede. Überhöhte Geschwindigkeit und Raserei zählen nach wie vor auch im Kreis Borken zu den Hauptunfallursachen und führen immer wieder - auch bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmern - zu schweren Unfallfolgen. Zur Bekämpfung und Verhinderung dieser Unfälle setzt der Verkehrsdienst seine Messungen auch in der nächsten Woche fort.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

  • 18.12.2025 – 13:15

    POL-BOR: Legden - Diebstahl aus Firmenfahrzeug - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Legden (ots) - Tatort: Legden, Zur Dinkel; Tatzeit: zwischen 17.12.2025, 18.30 Uhr und 18.12.2025, 06.20 Uhr; In der Nacht zum Donnerstag kam es auf einem Firmengelände an der Straße Zur Dinkel in Legden zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem umzäunten Firmengelände einer Schreinerei. Dort beschädigten sie ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 13:14

    POL-BOR: Heek - Einbruch in Lagerhalle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Heek (ots) - Tatort: Heek, Schniewindstraße; Tatzeit: zwischen 17.12.2025, 19.00 Uhr und 18.12.2025, 06.30 Uhr; In der Zeit zum Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Schniewindstraße in Heek. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gelände und der Halle. Dabei wurde unter anderem ein Bewegungsmelder im Außenbereich ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 09:21

    POL-BOR: Heek - Metallkiste aufgebrochen

    Heek (ots) - Tatort: Heek, Schniewindstraße; Tatzeit: zwischen 17.12.2025, 16.00 Uhr und 18.12.2025, 05.00 Uhr; Mehrere Werkzeuge entwendeten bislang unbekannte Täter auf der Schniewindstraße in Heek. In der Nacht zum Donnerstag öffneten die Einbrecher auf der Ladefläche eines Transporters gewaltsam eine verschlossene Metallkiste. Mögliche Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (sb) Kontakt für ...

    mehr
