POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Bönninghausenweg;
Unfallzeit: 18.12.2025, zwischen 07.30 Uhr und 08.20 Uhr;
Einen geparkten Mercedes angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstagmorgen in Bocholt. Die V-Klasse stand zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz am Bönninghausenweg, unmittelbar an dem dortigen Hallenbad. Der Unfallverursacher beschädigt den Wagen an der rechten Seite und flüchtete, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell