Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Wohnungseinbruch in Ahaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße;

Tatzeit: zwischen 19.12.2025, 23.00 Uhr und 20.12.2025, 14.00 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag an der Bahnhofstraße in Ahaus. Am Samstagnachmittag informierten aufmerksame Zeugen die Polizei. Diese hatten an einem Haus einen aufgebogenen Briefkasten sowie eine offenstehende Wohnungstür entdeckt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten bestätigte sich der Einbruch. Unbefugte Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude. Am Briefkasten an der Haustür waren deutliche Beschädigungen festzustellen. Zudem wies die Wohnungstür im ersten Obergeschoss im Bereich des Schlosses Einbruchspuren auf. In der Wohnung standen mehrere Schubladen und Schranktüren, insbesondere in der Küche, offen. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Ahaus unter der Telefonnummer (02561) 9260 zu melden. (pl)

Das könnte Sie auch interessieren