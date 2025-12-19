PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in mehrere Transporter und Pkw - Werkzeuge entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Lennestraße / Markgrafenstraße / Franzstraße; Bocholt-Biemenhorst, Bernhard-Otto-Straße;

Tatzeit: zwischen 17.12.2025 19.30 Uhr und 19.12.2025, 09.00 Uhr;

Bislang unbekannte Täter brachen in Bocholt in drei Fahrzeuge ein. Die Einbrecher öffneten diese im Bereich der Lennestraße, Markgrafenstraße und Franzstraße gewaltsam und entwendeten hochwertiges Werkzeug, persönliche Gegenstände, einen Laptop und Bargeld. Darüber hinaus öffneten sie in Bocholt-Biemenhorst an der Bernhard-Otto-Straße zwei weitere Pkw und stahlen ebenfalls persönliche Dinge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

