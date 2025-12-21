PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Welfenstraße;

Unfallzeit: 20.12.2025, zwischen 18.15 Uhr und 19.15 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Am Samstagabend hatte er auf dem Parkplatz eines Supermarkes an der Welfenstraße zuvor ein weißes Mini Cabrio angefahren und beschädigt. Die Halterin hatte ihren Wagen um 18.15 Uhr abgestellt. Als sie eine Stunde später zurückkam, bemerkte sie an der Fahrerseite den frischen Unfallschaden und erstattete Anzeige. Hinweise auf den Verursacher gab es nicht.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990 entgegen. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken

Das könnte Sie auch interessieren
