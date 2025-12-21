Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbrecher entwenden Bargeld, Schmuck und Elektrogerät

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Nünnings Busch;

Tatzeit: 20.12.2025, zwischen 14.45 Uhr und 19.00 Uhr;

Unbekannte Täter sind in Ahaus in ein freistehendes Einfamilienhaus eingebrochen und haben Bargeld, Schmuck sowie ein Elektrogerät entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter am Samstagnachmittag über ein unverschlossenes Gartentor Zugang zu dem vollständig umzäunten Garten des Hauses am Nünnings Busch. In der Folge brachen sie gewaltsam eine verschlossene Terrassentür auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume des Hauses und nahmen Bargeld und Schmuck an sich. Darüber hinaus wurde aus der Küche ein Kaffeevollautomat der Marke Siemens entwendet. Nach der Tat verließen die unbekannten Täter das Objekt wieder über die Terrassentür und den Garten.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell