Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Kleine Brookstraße;

Tatzeit: zwischen 19.12.2025, 16.30 Uhr und 20.12.2025, 00.15 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag an der Kleine Brookstraße in Gronau. Der Bewohner hatte sein Haus am Freitagnachmittag verlassen und kehrte gegen kurz nach Mitternacht zurück. Dabei stellte er fest, dass Unbekannte in das Wohnhaus eingedrungen waren und informierte die Polizei. Die Täter waren offenbar über den Garten auf das Grundstück gelangt und hatten ein Küchenfenster gewaltsam aufgehebelt. In mehreren Räumen wurden Veränderungen festgestellt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo Gronau unter der Tel. (02562) 9260 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell