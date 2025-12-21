PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Heuballen fällt von Traktoranhänger - Pkw beschädigt, Verursacher flüchtig

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Hagelsweg;

Unfallzeit: 20.12.2025, 15.55 Uhr;

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr auf dem Hagelsweg in Gronau zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein von einem Traktoranhänger herabfallender Heuballen beschädigte einen Pkw erheblich. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Pkw-Fahrerin den Hagelsweg in Richtung Dreiländersee, als ihr ein Traktor mit zwei Anhängern entgegenkam. Aufgrund der schmalen Fahrbahn wich die Autofahrerin bis an den Bordstein aus. In diesem Moment löste sich ein in Plastik verpackter Heuballen von einem der Anhänger und prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw. Der Pkw wurde dabei deutlich beschädigt. Unter anderem entstanden Dellen an Fahrer- und Hintertür, am Kotflügel sowie Kratzer an der Fahrzeugfront. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Traktor setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Bad Bentheim fort. Zeugen beschrieben das Fahrzeug als großen, grünen Traktor mit zwei Anhängern, von denen einer voll und der andere halb mit Heuballen beladen war. Das Kennzeichen soll aus dem Bereich Nordhorn (NOH) stammen. Der Fahrer wurde als männlich, korpulent und dunkelhaarig beschrieben. Ein weiterer Zeuge gab an, dass die Ladung offenbar nur unzureichend mit Spanngurten gesichert war. Am Unfallort wurden ein aufgerissener Heuballen sowie verstreutes Heu und Plastikreste festgestellt. Ein weiterer Heuballen wurde rund 300 Meter entfernt in einem Straßengraben aufgefunden. Die Fahndung nach dem Verursacher blieb ohne Ergebnis. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Hinweise zu dem Traktor, dem Fahrer oder dem Gespann nimmt das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260 entgegen entgegen. (pl)

