Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall während der Einsatzfahrt

Barchfeld-Immelborn (ots)

Der Fahrer eines Notarztfahrzeuges war Sonntagabend mit Sonder- und Wegerechten auf der Salzunger Straße in Immelborn in Richtung Barchfeld unterwegs. Plötzlich fuhr eine 79-jährige Autofahrerin aus der Seitenstraße "Reitersgraben" auf die Vorfahrtsstraße auf. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Mann einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von fast 100.000 Euro. Die 79-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Beifahrerin im Notarztfahrzeug wurde leicht verletzt.

