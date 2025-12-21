LPI-SHL: Brandfälle

Suhl (ots) - Am 20.12.2025 kam es gegen 22.40 Uhr zu einer Körperverletzung im Schwarzwasserweg im Bereich eines ehemaligen Autohauses. Hierbei schlug ein 34-Jähriger einen 19-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Ein hinzukommender Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, welcher schlichten wollte, wurde von dem 34-Jähigen ebenfalls attackiert. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen musste der Schläger letztlich die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Alle Beteiligten wurden ...

