LPI-SHL: Brandfälle
Suhl (ots)
Erneut schlug in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein Feuerteufel zu. Gegen 00.20 Uhr brannten in der Hufelandstraße drei Müllbehälter vollständig ab. Gegen 01.05 Uhr brannte in der Rimbachstraße Ecke Rimbachtal/Beiersgrund ein geparktes Wohnmobil trotz Löschversuche vollständig ab. Der Gesamtschaden wird auf ca. 150000 Euro geschätzt. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0330737/2025 erbeten.
