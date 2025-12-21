Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Suhl (ots)

Am 20.12.2025 kam es gegen 22.40 Uhr zu einer Körperverletzung im Schwarzwasserweg im Bereich eines ehemaligen Autohauses. Hierbei schlug ein 34-Jähriger einen 19-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Ein hinzukommender Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, welcher schlichten wollte, wurde von dem 34-Jähigen ebenfalls attackiert. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen musste der Schläger letztlich die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Alle Beteiligten wurden nur leicht bzw. nicht verletzt. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0330694/2025 erbeten.

