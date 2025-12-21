LPI-SHL: Körperverletzung
Suhl (ots)
Am 20.12.2025 kam es gegen 22.40 Uhr zu einer Körperverletzung im Schwarzwasserweg im Bereich eines ehemaligen Autohauses. Hierbei schlug ein 34-Jähriger einen 19-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Ein hinzukommender Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, welcher schlichten wollte, wurde von dem 34-Jähigen ebenfalls attackiert. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen musste der Schläger letztlich die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Alle Beteiligten wurden nur leicht bzw. nicht verletzt. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0330694/2025 erbeten.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell