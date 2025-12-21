PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: der Rauchmelder schlägt an

Schmalkalden (ots)

Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr nahmen aufmerksame Nachbarn in Schmalkaden einen anschlagenden Rauchmelder wahr. Nachdem die betagte Wohnungsinhaberin nicht öffnete, rückten Polizei und Feuerwehr an.

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte nahm die 82jährige Wohnungsinhaberin aber das Klingeln und Klopfen wahr und öffnete die Tür. Das angebrannte Essen konnte schnell vom Herd genommen werden. Nach einem kurzen, intensiven Lüften konte die Bewohnerin in ihrer Wohnung verbleiben und die Einsatzkräfte rückten wieder ab, ohne dass sie eingreifen mussten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

