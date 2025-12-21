Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall verschwunden

Suhl (ots)

Am 20.12.2025, gegen 20:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer/in mit einem Pkw Mercedes die Ortsverbindungsstraße Wiedersbach - Hildburghausen. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Baumstumpf. In der weiteren Folge drehte sich das Fahrzeug und kollidierte auf der Fahrerseite mit einem Baum. Der Fahrzeugführer/in entfernte sich anschließend von der Unfallstelle und konnte im weiteren Verlauf weder durch die eingesetzte Drohne der Feuerwehr noch einen Fährtensuchhund aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden (Az.: 03300724/2025).

