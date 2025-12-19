Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrügerische Spendensammler unterwegs

Suhl (ots)

Eine 70-jährige Frau befand sich am Donnerstag gegen 10:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Würzburger Straße in Suhl. Ein bislang unbekannter Mann begab sich zu ihr und gab ihr mit Mimik und Gestik zu verstehen, dass er taub-stumm ist und schlecht sehen könne. Er bat um Spenden für Behindertenwerkstätten. Die Frau entschloss sich 5 Euro zu spenden, woraufhin ihr der Mann zu verstehen gab, lediglich EC-Karten-Buchungen annehmen zu können. Die Dame legte ihre Karte an das mitgeführte Gerät und gab ihre PIN ein. Kurze Zeit später kam ihr das alles etwas merkwürdig vor und sie informierte die Polizei. Auf Anraten der Beamten kontaktierte die 70-Jährige ihre Bank und konnte feststellen, dass statt der 5 Euro fast 1.000 Euro von dem Unbekannten abgebucht worden waren. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Art von angeblichen Spendensammlern. Immer wieder versuchen die Unbekannten eine persönliche Notlage vorzutäuschen, um Mitleid zu erregen und Gelder einzutreiben. Schon seit geraumer Zweit werden keinerlei Bargelder mehr angenommen, sondern alle Beiträge nur noch mit EC-Karten-Lesegeräten eingezogen. Diese Situationen nutzen die Täter, um falsche Beiträge einzugeben und so an deutlich mehr Geld zu gelangen, als ursprünglich ausgemacht. Fallen Sie nicht auf diese Maschen herein und informieren Sie beim Feststellen dieser Personen die Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell