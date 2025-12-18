Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schloss geknackt, aber kein Geld erlangt

Suhl (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte am Donnerstag in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:10 Uhr das Schloss eines Kinderfahrgeschäftes im Einkaufscenter in der Friedrich-König-Straße in Suhl aufzubrechen. Das Schloss ging kaputt, aber an das Münzgeld gelangte der Unbekannte nicht. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0327179/2025 bei der Suhler Polizei zu melden.

