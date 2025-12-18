LPI-SHL: Radfahrer übersehen
Bad Salzungen (ots)
Eine 35-jährige Autofahrerin befuhr Mittwochmorgen die Leimbacher Straße in Bad Salzungen und wollte nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen. Dabei übersah sie einen Radfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war. Die Frau bog ab und der 45-jährige Radler prallte in die linke hintere Autotür. Er stürzte und verletze sich leicht.
