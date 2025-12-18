PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer übersehen

Bad Salzungen (ots)

Eine 35-jährige Autofahrerin befuhr Mittwochmorgen die Leimbacher Straße in Bad Salzungen und wollte nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen. Dabei übersah sie einen Radfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war. Die Frau bog ab und der 45-jährige Radler prallte in die linke hintere Autotür. Er stürzte und verletze sich leicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

