Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrug durchschaut

Sülzfeld (ots)

Eine 87-jährige Frau aus Sülzfeld erhielt Donnerstagmittag einen Anruf einer angeblichen Ärztin. Sie gab sich als Mitarbeiterin des Meininger Klinikums aus und teilte ihr gegenüber mit, dass ihre Tochter wegen Magendarmkrebs im Krankenhaus liegt. Die Behandlung würde 150.000 Euro kosten und die Seniorin müsse im Vorfeld 50.000 Euro bezahlen, damit die Tochter behandelt werden kann. Glücklicherweise durchschaute die 87-Jährige den Betrug, legte auf und informierte die Polizei. Bleiben auch Sie so wachsam und fallen Sie nicht auf diese oder ähnliche Betrugsmaschen herein. Übergeben Sie niemals Kontodaten oder gar Bargeld und informieren Sie im Zweifelsfall die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

