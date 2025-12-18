LPI-SHL: Auto übersehen - Zusammenstoß
Bad Salzungen (ots)
Ein 78-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagnachmittag die Langenfelder Straße in Bad Salzungen in Richtung Langenfeld. An der Kreuzung zur Bundesstraße 62 wollte er abbiegen und übersah dabei den Pkw einer 19-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen zusammen und waren so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die junge Frau und die Beifahrerin des 78-Jährigen verletzten sich leicht und kamen ins Krankenhaus.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell