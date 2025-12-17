LPI-SHL: Bedrohung

Buttlar (ots) - Mehrere Autos fuhren Dienstagnachmittag hintereinander auf der Frankfurter Straße in Buttlar. Als ein Fahrzeug der Reihe nach links abbiegen wollte und deshalb verkehrsbedingt halten musste, erkannten die drei Autofahrer dahinter die Situation rechtzeitig und bremsten ebenfalls. Ein 34-Jähriger bemerkte die haltenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf, wodurch er die drei Autos vor ihm aufeinander schob. An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand ...

