LPI-SHL: Auto übersehen
Schleusingen (ots)
Am frühen Dienstagabend fuhr ein 45-jähriger Autofahrer auf der Eisfelder Straße in Schleusingen. Er übersah dort ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto und prallte dagegen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro. Der Unfallverursacher kam verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.
