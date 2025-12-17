Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike entwendet

Suhl (ots)

Dienstag zwischen 16:15 Uhr und 17:35 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein mittels Schloss in der Pfarrstraße in Suhl gesichert abgestelltes schwarzes Mountainbike der Marke "Bulls". Das Pedelec hat einen Wert von über 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0326621/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell