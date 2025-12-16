LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kann Hinweise auf den Mann geben?
Meiningen (ots)
Mit der Masche, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte, gelangten bislang unbekannte Betrüger am Nachmittag des 08.09.2025 an viel Geld. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und setzten eine Seniorin am Telefon so sehr unter Druck, dass die Frau, um ihren Angehörigen vor einer angeblichen Haft zu bewahren, an ihrer Wohnanschrift in der Jerusalemer Straße in Meiningen insgesamt 25.000 Euro an einen bislang unbekannten Mann übergab. Nach dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes werden die von der Überwachungskamera gefertigten Bilder von dem Täter veröffentlicht. Wer kennt den Mann und kann Hinweise auf seine Identität geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0235075/2025.
