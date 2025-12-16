PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Mann?

Bad Salzungen (ots)

Eine unbekannte Person rief Ende August in einer Apotheke in der Langenfelder Straße in Bad Salzungen an und bestellte ein teures Medikament. Am 01.09.2025 betrat ein bislang unbekannte Mann (s. Bild 1) die Apotheke und versuchte mit einem gefälschten Rezept das Medikament abzuholen. Er wirkte nervös und da ihm vermutlich die Bearbeitung und Prüfung des Rezepts durch die Mitarbeiterin zu lange dauerte, verlangte er das Rezept zurück und verließ die Apotheke ohne Medikament in unbekannte Richtung. Nach dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes werden die von der Überwachungskamera gefertigten Bilder von dem Täter veröffentlicht. Wer kennt den Mann und kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0231080/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
