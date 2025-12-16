LPI-SHL: Markierungen beschädigt/entwendet

Suhl (ots) - Zwei Jugendliche befanden sich Montagnachmittag am Busbahnhof in Suhl, schauten sich Bilder auf dem Smartphone an und lachten. Ein Mann sprach einen der beiden auf sein Lachen an und verpasste ihm unvermittelt eine Kopfnuss. Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen und der Täter lief davon. Er konnte wenig später durch die Polizei festgestellt und als Täter identifiziert werden. Den 48-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen der Körperverletzung. ...

