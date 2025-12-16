LPI-SHL: Markierungen beschädigt/entwendet
Fambach (ots)
Unbekannte Täter rissen in der Zeit von Freitag bis Montagmorgen die Begrenzungsmarkierungen einer Baustelle bei Fambach aus dem Boden. Auch die Wegmarkierungen für die Lkw wurden herausgerissen und teilweise entwendet bzw. eine beschädigt abgelegt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl/der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0324941/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
