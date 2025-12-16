LPI-SHL: Nach Unfall leicht verletzt
Heßberg (ots)
Zwei Autofahrer fuhren Montagnachmittag hintereinander auf der Hauptstraße in Heßberg. Die vorausfahrende Autofahrerin verringerte ihre Geschwindigkeit, um in der Folge nach links abzubiegen. Der hinter ihr fahrende Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und es kam zum Zusammenprall, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 9.000 Euro.
