Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hausnummerntafel beschmiert

Suhl (ots)

Ein Zeuge stellte Montagmorgen einen verfassungsfeindlichen Schriftzug auf einer Hausnummerntafel in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl fest. Die Tafel ist an einem Mehrfamilienhaus angebracht und die Schrift wurde mit weißer Farbe aufgebracht. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem/den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0324573/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

