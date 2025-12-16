LPI-SHL: Hausnummerntafel beschmiert
Suhl (ots)
Ein Zeuge stellte Montagmorgen einen verfassungsfeindlichen Schriftzug auf einer Hausnummerntafel in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl fest. Die Tafel ist an einem Mehrfamilienhaus angebracht und die Schrift wurde mit weißer Farbe aufgebracht. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem/den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0324573/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell