LPI-SHL: Frontscheibe beschmiert
Suhl (ots)
Bislang unbekannte Täter beschmierten am Sonntag zwischen 15:10 Uhr und 17:40 Uhr die Frontscheibe eines in der Suhler Straße in Goldlauter-Heidersbach geparkten grauen Fords mit einer unbekannten Substanz. Die Verunreinigungen konnten nicht rückstandslos entfernt werden. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0324399/2025 entgegen.
